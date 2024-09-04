أسعار حلوى المولد النبوى فى بأسواق دمياط.. والكيلو بـ75 جنيها

دمياط - هيثم مراد

يستعد أهالى محافظة دمياط لاستقبال احتفالات المولد النبوى الشريف، حلوى المولد أحد أهم الطقوس التى يحرص عليها أهالى المحافظة، كأحد مظاهر احتفالهم بهذه المناسبة.

بدأ أصحاب محال الحلويات داخل محافظة دمياط المنافسة مبكرًا حول تقديم أصناف متنوعة من حلوة المولد النبوى بأسعار مناسبة، أيضا تنافس الجميع على طريقة تقديم أصناف جديدة من حلوى المولد.

يقول حمادة حرب أحد صناع الحلويات بدمياط: " نجحنا فى تقديم أصناف حلوى المولد النبوى الشريف هذا العام بأسعار مناسبة للجميع، سعر الكيلو يبدأ من 75 جنيها سيكون احتفالا مميزا هنا فى دمياط".

وتابع: " بدأنا التحضير للموسم منذ فترة، نجحنا فى تقديم أصناف الحلويات الشرقية التى تشتهر بها دمياط إلى جانب بعضا من حلوى المولد الشهيرة جميعها فى علبة واحدة وبكميات مناسبة أيضا".

وأوضح حلوانى دمياط قائلا: "الملبن بالمكسرات، هذا يعد مفاجأة حلوى المولد النبوى فى دمياط، بدأنا فى إضافة كميات من أصناف الملبن المتنوعة داخل علبة حلوى المولد، هذا يعد أشهر أصناف الحلويات التى تصنع بهذه الطريقة فقط فى دمياط".

وأضاف: "كيلو حلوى المولد يكفى أسرة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر، سعرها لا يتجاوز الـ75 جنيها، أسعار هذا العام أقل من العام الماضى واعتقد أن السوق سيشهد حراكا كبيرًا".

اختتم حلوانى دمياط الحديث قائلا: "حلوى المولد النبوى طبق أساسى عند المصريين نعلم هذا جيدا لذا حاولنا تقديم أفضل الأصناف من الحلوى الدمياطى بأسعار مناسبة سيكون احتفالا مختلفا هذا العام فى دمياط".



أسعار حلوى المولد في أسواق دمياط



اقبال المواطنين على شراء حلوى المولد بدمياط



استعدادات الدمايطة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف



إنخفاض أسعار حلوى المولد النبوي بدمياط