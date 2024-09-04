اليوم السابع
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أردوغان: الزخم الإيجابى فى العلاقات بين مصر وتركيا سينعكس بمجال السياحة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:15 م
أردوغان: الزخم الإيجابى فى العلاقات بين مصر وتركيا سينعكس بمجال السياحة أردوغان
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ الشعب المصرى يبدى اهتماما كبيرا بالثقافة التركية، متابعا: "نواصل جهودنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية".


وأضاف إدروغان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزخم الإيجابى فى العلاقات بين البلدين سينعكس فى مجال السياحة.


وتابع الرئيس التركى: "مساهمات تركيا ومصر فى السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا فى اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة قضية غزة".







الرئيس السيسي

تركيا

الرئيس التركي

اردوغان

زيارة السيسي لتركيا

زيارة الرئيس السيسي الى تركيا

زيارة الرئيس السيسى لتركيا




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