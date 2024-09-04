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أردوغان: إنهاء الإبادة الجماعية وتدفق المساعدات إلى غزة أولوية لمصر وتركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:30 م
أردوغان: إنهاء الإبادة الجماعية وتدفق المساعدات إلى غزة أولوية لمصر وتركيا أردوغان
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ الوضع في فلسطين في قلب مناقشاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن لدى البلدين موقفا مشتركا فى هذا الشأن.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إنهاء الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية مازال يمثل أولوية.

وتابع الرئيس التركي: "أشكر السلطات المصرية، وخاصة جمعية الهلال الأحمر المصرية على تعاونها مع الهلال الأحمر التركي".

وأكد: "تضيف إسرائيل إلى جرائمها جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ولم تتمكن الإدارة الإسرائيلية من كسر المقاومة بإلقاء آلاف الأطنان من القنابل، فهي تحاول تدمير الشعب الفلسطيني من خلال الحكم عليه بالجوع والعطش".







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