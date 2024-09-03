اليوم السابع
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CNN نقلا عن مصدر مطلع: تمسك نتنياهو بالبقاء بمحور فيلادلفيا ينسف المحادثات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:51 ص
CNN نقلا عن مصدر مطلع: تمسك نتنياهو بالبقاء بمحور فيلادلفيا ينسف المحادثات نتنياهو
إبراهيم حسان

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ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات غزة، أن تمسك بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالبقاء في محور  فيلادلفيا نسف لمحادثات التهدئة وصفقة المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى وانفجار في مستوطنة نهاريا.

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وقال إعلام إسرائيلي، إن المؤسسة الأمنية تدرس إعلان الضفة الغربية منطقة عمليات عسكرية.







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