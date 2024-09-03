اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

91% من القراء يطالبون بضبط مافيا الاستيلاء على أموال المواطنين عبر السوشيال

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:00 ص
91% من القراء يطالبون بضبط مافيا الاستيلاء على أموال المواطنين عبر السوشيال الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية.

Screenshot 2024-09-03 062445






استطلاع

القراء

اليوم السابع

التعليم

المواطنين

حملات امنية

النصب على المواطنين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة