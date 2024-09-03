وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع المعنى بالشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى

أحمد جمعة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بقيادات القطاع مُتعدد الأطراف والأمن الدولي وأعضاء القطاع، وذلك في إطار الحرص على التواصل المُباشر بصورة دورية مع قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المُقبلة، والاستعداد للمشاركة المصرية في فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر عقدها خلال الشهر الجاري.



وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أن الدبلوماسية المصرية تولى أهمية متقدمة للعمل الجماعي مُتعدد الأطراف، وتعزيز فعالية المنظومة الأممية للاضطلاع بدورها لحماية السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة التي يشهد فيها النظام الدولي عدداً كبيراً من التحديات المتشابكة والعابرة للحدود.



ونوه وزير الخارجية إلى اضطلاع القطاع المعني بالشئون مُتعددة الأطراف والأمن الدولي بمسئولية كبيرة في الدفاع عن المصالح المصرية في مختلف المنظمات والتجمعات الدولية، مشيرا إلى أن التحديات الجسام التى تواجهها الدولة المصرية لا تقتصر على التحديات الأمنية والاستراتيجية، ولكنها تتضاعف فى الوقت الراهن مع تزايد الطبيعة الفنية للموضوعات محل النقاش وتقاطعها بصورة مباشرة مع مصالح الأمن القومي المصري. وأكد الدكتور عبد العاطي في هذا السياق على ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية على الدفاع عن المصالح المصرية والإلمام بالطبيعة الفنية لتلك الموضوعات لمواجهة التحديات البازخة والمتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية في الآونة الأخيرة، والتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر عقدها فى نيويورك الشهر الجاري، حيث تم استعراض أهم الاجتماعات والفعاليات التي ستشارك فيها مصر، والرسائل السياسية الهامة التي تحرص مصر على إيصالها للدول المشاركة خلال الاجتماعات، وأهداف المشاركة المصرية بشكل عام.