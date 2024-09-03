وزيرة التنمية المحلية تصل موقع العقار المنهار بحي شرق مدينة نصر

كتب على عبد الرحمن

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قبل قليل إلى موقع العقار المنهار بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، علي عمليات البحث عن سكان العقار المنهار في شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف.

والعقار المنهار مكون من أرضى و6 أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والمطافى، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.

وتواصل الأجهزة المتواجدة بموقع الحادث البحث عن ناجين، ويتواجد بموقع الحادث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق رشدى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ السكان المتواجدين تحت الأنقاض.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كما انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.