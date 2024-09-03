اليوم السابع
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وزارة التموين توفر حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:00 ص
وزارة التموين توفر حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية  بأسعار مخفضة

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح شركة مخابز القاهرة الكبرى  حلوى المولد بأسعار بسعر 115 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيها " أصناف مميزة، " وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيها وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.







وزارة التموين

حلوى المولد

اسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر حلوى المولد بمنافذ التموين

طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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