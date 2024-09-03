هشام الحلبى: 300 شركة طيران تمثل أكثر من 100 دولة تشارك بمعرض مصر للطيران

كتب محمد شعلان

أكد اللواء طيار هشام الحلبى المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن توقيت معرض مصر الدولى للطيران والفضاء مهم جدا وهو فى توقيت لا توجد فيها معارض طيران مما يؤدى لمشاركة الكثيرين، موضحا أن أهم معيار لنجاح المعرض أن يكون عدد العارضين والشركات والعارضين كبير.

وأضاف هشام الحلبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هناك أكثر من 300 شركة طيران تعرض فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء ويمثلوا فوق الـ100 دولة، مؤكدا أن هذا عدد كبير فى النسخة الأولى ولم يصل له أحد.

وأوضحت اللواء هشام الحلبى، أن النقطة الثانية فى قوة المعرض هو تعدد فعاليات المعرض النقطة الأولى الأجنحة وعددها كبير والنقطة الثانية عدد الطائرات المشتركة سواء العسكرية أو المدنية والنقطة الثالثة العروض الجوية على مختلف انواعها، قائلا: "محدش بيوصل 3 فعاليات فى النسخة الاولى بالإضافة إلى اللقاءات والعروض على الهامش".

وتابع: "كون أننا نوصل فى أول نسخة من المعرض لهذه الاعداد من الطائرات والدول المشاركة فى نجاح وراه ثقل مصر وجيشها وصناعة الطيران الموجودة عندنا".