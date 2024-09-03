نجاح استئصال رحم كامل بالمنظار لأول مرة فى مستشفى مبرة طنطا بالتأمين الصحى

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور تامر مدكور، مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي، عن نجاح فريق طبى بمستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى فى إجراء عملية استئصال رحم كامل بالمنظار الجراحى لمريضة تبلغ من العمر 54 سنة.



وأوضح الدكتور محمد الششتاوى، مدير المستشفى، أن المريضة كانت تعانى من رحم متضخم وأورام ليفية متعددة، وتمكن الفريق الطبى من إزالة الرحم بالكامل باستخدام المنظار الجراحى وتمت العملية بنجاح، والمريضة فى حالة صحية جيدة.



وأضاف مدير المستشفى أن الجراحه أجريت على يد نخبة من الأطباء، الدكتور محمد كمال استشارى النساء والتوليد بمستشفى المبرة، الدكتورة رشا مرزوف أخصائى النساءوالتوليد، الدكتور محمد النجار مساعد أخصائى النساء والتوليد، كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد سعيد أستاذ التخدير بجامعة طنطا، الدكتور إبراهيم النفياوى مدرس التخدير بجامعة طنطا، وفريق التمريض مس زينب إبراهيم.