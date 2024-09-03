موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوى 2024.. تأخير الساعة 60 دقيقة

كتب على عبد الرحمن

موعد تطبيق التوقيت الشتوي .. تقديم أم تأخير الساعة في التوقيت الشتوى.. أسئلة يبحث عنها الكثير من المواطنين.. خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف واقتراب موعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي يتم خلاله تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوى



ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

التوقيت الصيفى



وتم تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفى بحسب قرار الحكومة، فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ولا يزال يجرى الآن العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم 28 أكتوبر المقبل.

التوقيت الصيفى فى مصر



وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

هل نأخر الساعة فى التوقيت الشتوى



وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى



وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.