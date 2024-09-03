مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم.. وإصابات في قصف إسرائيلى على طولكرم

وكالات

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا"، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية على الشارع الرئيس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين، بينهم مسعفة، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة موقعا في مخيم طولكرم.

وأفادت "وفا" بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسعفة من طواقمها في قصف الاحتلال للمخيم.