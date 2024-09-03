اليوم السابع
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مصر رافضة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى: تؤجج الاحتقان فى المنطقة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:41 م
مصر رافضة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى: تؤجج الاحتقان فى المنطقة وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الإثنين، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية، عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

 

 







الخارجية

مصر

بينامين نتنياهو




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