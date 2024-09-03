اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 14 عنصرا إرهابيا فى عملية عسكرية بصحراء الأنبار بالعراق

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:24 م
مصرع 14 عنصرا إرهابيا فى عملية عسكرية بصحراء الأنبار بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن عملية منطقة الحزيمى شرقى وادى الغدف ضمن صحراء الأنبار، أسفرت عن قتل 14 عنصراً إرهابياً من بينهم قيادات فى عصابات داعش الإرهابية وانتحاريين، والاستيلاء على وثائق مهمة ومعدات خاصة بهم".

وقال رسول في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"،إن العملية كانت دقيقة وبتنسيق عال مع قيادة العمليات المشتركة، تم تحديد أماكن تواجد العناصر الإرهابية، وملاحقتها في الصحراء الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن مقتل 14 إرهابياً بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية، بضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع المضافات، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، بتعاون وتنسيق استخباري وفني مع التحالف الدولي.







العراق

الانبار

داعش

تنظيم داعش

القوات العراقيه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة