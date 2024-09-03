مصرع 14 عنصرا إرهابيا فى عملية عسكرية بصحراء الأنبار بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن عملية منطقة الحزيمى شرقى وادى الغدف ضمن صحراء الأنبار، أسفرت عن قتل 14 عنصراً إرهابياً من بينهم قيادات فى عصابات داعش الإرهابية وانتحاريين، والاستيلاء على وثائق مهمة ومعدات خاصة بهم".

وقال رسول في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"،إن العملية كانت دقيقة وبتنسيق عال مع قيادة العمليات المشتركة، تم تحديد أماكن تواجد العناصر الإرهابية، وملاحقتها في الصحراء الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن مقتل 14 إرهابياً بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية، بضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع المضافات، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، بتعاون وتنسيق استخباري وفني مع التحالف الدولي.