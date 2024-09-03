مسؤلو البيئة بمياه سوهاج يحصدون المركز الأول بتقييم القابضة للمياه

سوهاج عمرو خلف

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مسئولى ادارة شئون البيئة بقطاع المعامل والجودة لحصولهم على المركز الاول بالتقييم الذى اجرته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة ان ادارة شئون البيئة قد انتهت من اعداد دراسات الاصحاح البيئى لجميع محطات معالجة الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب الكبرى خلال الفترة الماضية وكذلك الحصول على 323 موافقة بيئية لمشروعات الشركة والتى تتمثل فى محطات مياه الشرب والآبار الارتوازية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وخطوط الطرد والسيب النهائى.

واشارت الكيميائية اسماء حسن مدير ادارة شئون البيئة أنه تم الانتهاء من اجراء التعاقدات اللازمة للتخلص الآمن للمخلفات الخطرة مما ترتب عليه عدم حصول الشركة علي اي مخالفات بيئية بالاضافة الى المساهمة في حصول ثلاث محطات مياه على شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه.