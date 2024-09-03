محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص، كما شدد على مجابهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، وحازم حسني مدير إدارة المواقف، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.

وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير عدد من المشروعات "ماكينات خياطة، توفير مستلزمات إنتاج الحرف اليدوية، تجهيز محلات البقالة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها" للفئات الأكثر احتياجاً لتعينهم على متطلبات الحياة.

كما وجه المحافظ، بتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، سواءً عن طريق فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية، بهدف الانتقال من المساعدات المباشرة لتلك الأسر، إلى الاعتماد على الذات، من خلال الإنتاج وتنفيذ المشروعات التنموية، كما وجه بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، بمجابهة ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء المخالف، خاصة ظاهرة تبوير الأراضي على دائري الفيوم، نظراً لأهمية القطاع الزراعي الذي يعمل به كثير من مواطني المحافظة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين في هذا الملف الحيوي المهم.