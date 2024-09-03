محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تحسين النظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تحسين النظافة العامة ومنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة، طبقًا للقانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير عام الحسابات الخاصة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، مدير عام الموارد البشرية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تحسين النظافة العامة ومنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة، بجانب عرض ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه الوحدات المحلية خلال أعمال النظافة العامة اليومية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة عمل حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية والإدارية، والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، لوضع تصور لاحتياجات كل وحدة محلية من المعدات والآلات والأيدى العاملة، حتى تقوم كل وحدة محلية بدورها بالشكل اللائق، مؤكدًا ضرورة إعداد بيان دقيق بأعداد عمالة النظافة ومعدات النظافة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتغلب على مشكلات عدم انتظام الجمع على مدار اليوم بسبب قلة الموارد البشرية.

وشدد "أكرم" على تقديم كافة الخدمات بالشكل اللائق بالمواطن الإسماعيلى، والتيسير عليه وتوفير كافة احتياجاته وتوفير حياة كريمة لكل فرد على أرض الإسماعيلية.

يأتى هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال بعض الإجراءات منها، الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادةالسياسية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة؛ لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.