محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الأبنية التعليمية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروعات الأبنية التعليمية بالمحافظة، خلال لقائه مع المهندس مصطفى عبد الفراج مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، فيما يخص أعمال انشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة المدارس والمباني التعليمية.

وتم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للمدارس "إنشاء جديد"، بإجمالي 5 مدارس تضم 108 فصل، بتكلفة بلغت 88 مليون جنية تقريبًا، منها 3مدارس مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد، و ينتظر افتتاحها خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة الشهر القادم.

بجانب مناقشة الموقف التنفيذي للمدارس التي تم صيانتها ورفع كفاءتها، بإجمالي 6مدارس ، بتكلفة إجمالية بلغت 25.5 مليون جنية، منها مدرستين مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد وجاهزة للافتتاح.

علاوة على مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها، سواء إنشاء جديد 10 مدارس تضم 222 فصل بتكلفة إجمالية بلغت 164مليون جنيه، أو أعمال صيانة 13 مدرسة بتكلفة تقترب من 42 مليون جنيه.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة إنهاء كافة اعمال الصيانة ورفع الكفاءة قبل بدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات الأمن و السلامة المهنية، أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على أرواح كافة افراد العملية التعليمية.

كما ناقش "أكرم"، المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وتقارير لجان المرور المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الرقابة الإدارية، والابنية التعليمية ، بخصوص المدارس التي مر على إنشائها اكثر من 15عاما.

مؤكدا، علي سرعة طرح باقي المشروعات التي تشكل خطورة بالغة على الأرواح ، وسرعة إزالتها عقب اصدار قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المواطنين.