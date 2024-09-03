محافظ أسيوط يوجه بتطوير مشتل حى غرب بطريق كورنيش الجامعة

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، خلال جولته التفقدية بتطوير مشتل حي غرب على الترعة الإبراهيمية بمنزل كوبرى فيصل المواجه لبوابة جامعة أسيوط ورفع جميع الإشغالات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وحي غرب، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

تفقد محافظ أسيوط موقع المشتل ولاحظ سوء حالته وانتشار القمامة به وعدم وجود بوابة حديدية به وأمر على الفور برفع أكوام القمامة وتطهير المنطقة بالكامل ومنع أية إشغالات أخرى قد تطرأ عليه في الفترة القادمة وإعادة المشتل إلى سابق عهده واستغلاله في إنتاج وتوفير جميع أنواع أشجار الزينة والشتلات المثمرة لاستخدامها في أعمال التشجير بالطرق والمحاور لرئيسية والمايدين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.



محافظ أسيوط ينتفقد مشتل حي غرب