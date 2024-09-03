محافظ أسيوط يتفقد الباكيات الحضارية للباعة الجائلين بالوليدية

اسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الباكيات الحضارية للباعة الجائلين بمنطقة الوليدية تمهيداً لطرحها للإيجار للمستفيدين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط ويسري عمران مدير المتابعة الميدانية.

ووجه محافظ أسيوط، بالعمل على تخصيص تلك الباكيات وعددها 14 باكية لنشاط الأحذية والملابس وأن يتم تأجيرها فوراً للباعة الجائلين المنتشرين بالمنطقة مع تخصيص باكيتين لعرض منتجات الأسر المنتجة وباكية تخصص لتقديم المشروبات والتأكيد على عدم السماح بأية إشغالات أمام الباكيات وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن مشدداً على أهمية تقنين أوضاع هؤلاء الباعة كما استمع لشكاوى والتماسات بعض المواطنين وأهالي المنطقة وأمر بسرعة حلها فوراً .

وخلال جولته لاحظ المحافظ وجود إشغالات بالشارع المواجه لتلك الباكيات عند منطقة الإسعاف ووضع بلدورات أدت إلى سد الشارع فأمر على الفور برفعها وإعادة فتح الشارع مرة أخرى كما أمر بتقنين أوضاع الأكشاك التي لم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن.

والتقى أبوالنصر عدداً من الباعة الجائلين في المنطقة وتحدث معهم حول قيام المحافظة بإختيار عدة أماكن تصلح لإقامة باكيات لهم ورحب الجميع بقرار المحافظ الهادف لتوفير حياة كريمة لهم وعلى الفور تفقد المحافظ ومرافقوه المنطقة المحيطة بوحدة الإسعاف بالوليدية وتم اختيار منطقة أخرى بجوار معهد المساحة تصلح لإقامة باكيات إضافية للباعة الجائلين استجابة لمطالبهم وأمر رئيس حي شرق بتجهيز الموقع ورفع القمامة به والبدء في إقامة الباكيات وطرحها للإيجار بأسعار مناسبة كما تفقد الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالوليدية واطمأن على توافر السلع التموينية وأسعارها.



محافظ أسيوط يتفقد الباكيات الحضارية