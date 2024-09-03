قيادى بفتح: نتنياهو يريد إيصال رسالة لحلفائه وخاصة أمريكا بأن هذا وقت إسرائيل الكبرى

لاهاى (أ ش أ)

اعتبر أمين سر حركة "فتح" بهولندا زيد تيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلى مستمر فى الحرب ضد قطاع غزة لأنه يريد إيصال رسائل لحلفائه وخاصة أمريكا بأن هذا وقت إسرائيل الكبرى.

وقال تيم - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - إن "نتنياهو قام بتعيين مسؤولين عسكريين لادارة الأوضاع المدنية في قطاع غزة للسيطرة عليها"، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني من حرب الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلية.

وأضاف أن نتنياهو شخص غير متوازن لا يقيم وزنا لأي شخص أو أي قرار، كما أنه يستغل كل شيء من أجل مصالحه الشخصية، مشيرا إلى أنه لا ينفذ إلا أجندته اليمينية المتطرفة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

وأشار تيم إلى أن نتنياهو لا يقيم أي وزن لكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحا أن الشعب الفلسطيني بعد كل ما قدم من تضحيات لن يقبل الرضوخ أو المهانة وسيستمر حتى النهاية في تحقيق أمله في بناء دولته الفلسطينية.

ولفت إلى أنه يزعم وجوده في محور فيلادلفيا بذريعة منع تهريب الأسلحة وهذا كله كذب وغير حقيقي، مشددا على أن نتنياهو مستمر في أكاذيبه وادعاءاته.

وأوضح أن الأسلحة التي تم اكتشافها في قطاع غزة قد أشارت التحقيقات الإسرائيلية إلى أنها أسلحة إسرائيلية تم تهريبها بالاتفاق مع ضباط وجنود إسرائيليين.