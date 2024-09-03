قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم

وكالات

أصيبت طفلة، مساء الإثنين، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم رائد ياسين لـ "وفا" بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفلة (12 عاما) بشظايا رصاص حي، أثناء تواجدها في منزلها في الحي الشرقي للمدينة، مشيرا أنه تم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المستشفى أوقفت مركبة الإسعاف، وأجبرت طاقمها على فتح أبوابها لرؤية من يتواجد بها، قبل أن يتمكن الطاقم من إيصال الطفلة لطوارئ المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الاحتلال يواصل حصاره للمستشفيات في طولكرم، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم ويعمل على تدمير البنية التحتية والمنازل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر اليوم مدينة طولكرم من مدخلها الغربي.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.