قصور ثقافة الأقصر تقدم أمسيات شعرية وورش حكى ورسم لدعم الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وقصيدة بعنوان "بقايا، نثر"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي وألقى قصائد "وردة، لا اريد للخمر أن يصمت، انشد المستحيل، جلست، يرقد ظل القمر"، وأعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدتى"رحلة، حنين الروح"، وقدم قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد ديني قصيدة "يا عاشقين النبى"، للمنشد على سيد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية اصبوحة شعرية فن الواو للشاعر جاد شامى، ونفذت ورشة رسم بعنوان"نهر النيل" تنفيذ أحمد أمين.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي أماكن ومعالم حكايتنا النهارده عن "دورة الألعاب الأولمبية 2024" تحكيها للأطفال ثناء محمود، وورشة يوسي ماث برنامج الحساب الذهني نفذتها زينب أحمد، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ سهرى سباق، وعرض مسرح عرائس عن "الأسد المسعور" أداء أميرة حمودة وسهرى سباق، وعرض مسرح عرائس بالمركز الحضري أداء عبدالرحمن عوض الله، وورشة فنون تشكيلية قص ولصق.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "المشروعات القومية والخدمية في محافظة الأقصر" تحدث شعبان شلبي عن المشروعات القومية والخدمية المتعددة مثل حياة كريمة وماتمثلة من خدمات للقري الفقيرة حياة من تركيب وصلات المياة والكهرباء والمسكن وتوفير عيشة كريمة لهم ومن المشروعات الهامة افتتاح طريق الكباش والكبري الجديد الموصل الغرب بالشرق الأقصر، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "المحبة رسالة انسانية" أوضح علي حسان أن المحبة صفة إنسانية أصيلة هي توصية سماوية للبشر امتلاكها يعصم البشرية من الزوال.



مسرح عرائس للأطفال بقصور ثقافة الأقصر



ورش حكى متنوعة للأطفال فى قصور الثقافة



ورش لتعليم ودعم الأطفال فى قصور الثقافة