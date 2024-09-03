فريق جامعة سوهاج يفوز في مسابقة Enactus بمشروع استخراج الكولاجين من قشر السمك

سوهاج - محمود مقبول

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الفريق الطلابي الممثل لمنظمة Enactus بالجامعة، والذي نجح في الفوز بالمسابقة النهائية لـ Enactus Egypt، بين 35 جامعة على مستوى الجمهورية، حضر التكريم الدكتور عبدالعليم سعد، مشرف الفريق، والدكتور محمود عبد العليم، المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالجامعة.

أكد الدكتور النعماني أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تركز على نشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، وتجهيزهم لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل بشكل احترافي. كما أشار إلى أن إدارة الجامعة حريصة دائمًا على دعم وتشجيع الطلاب على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأعرب النعماني عن سعادته البالغة بما حققه فريق Enactus جامعة سوهاج، الذي شارك بمشروعين متميزين في المسابقة النهائية: مشروع استخراج الكولاجين من قشر السمك، ومشروع تحويل نبات الأزولا إلى علف للدواجن. وأوضح أن هذه المشاريع تسهم في التنمية المستدامة، وتسعى لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وتدعم تقدم الدولة ونهضتها.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعليم سعد أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كل جامعة على إعداد مخطط كامل لمشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويعزز من دور الطلاب والأكاديميين وقادة الأعمال في استخدام قوة ريادة الأعمال لتحسين المجتمع. وشارك في تنفيذ المشروعين 75 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم إلى أن الشركات الراعية للمسابقة نظمت عددًا من الندوات حول سوق العمل والفرص المتاحة، حيث أجرى ممثلون من هذه الشركات مقابلات شخصية مع أعضاء فرق Enactus بالجامعات لتوفير فرص عمل لهم.