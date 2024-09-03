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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:59 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا طلاب الثانويه العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء  امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يتم متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

تعمل كنترولات الثانوية العامة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني اول بأول تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة حيث من المقرر أن يختتم الطلاب اختبارات الدور الثاني 3 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه أدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







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جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

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