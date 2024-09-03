ضبط 5 أطنان و625 كيلو دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى حملة بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 5 أطنان و625 كيلو دواجن ولحوم وكبدة مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

شكلت حملة مشتركة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بالعاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها داخل مصنع لحوم ودواجن مجمدة وتم التحفظ على 5 طن و396 كيلو جرام منهم 30 كيلو كبده منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3906 جنح العاشر من رمضان.

كما تمكنت الحملة من ضبط 229 كيلو دواجن مجمدة مجهولة المصدر بداخل ماركت بالعاشر من رمضان وتم تحرير محضر رقم 3905 جنح العاشر من رمضان.



حملة مكبرة بالعاشر من رمضان



دواجن مجهولة المصدر