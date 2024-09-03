اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج يصدر قراراً بتكليف 63 معيدا بكلية الطب والمستشفيات الجامعية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:53 ص
رئيس جامعة سوهاج يصدر قراراً بتكليف 63 معيدا بكلية الطب والمستشفيات الجامعية جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً بتكليف 63 معيد بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، المستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف، وذلك في إطار حرص الجامعة على تأهيل كوادر علمية وأكاديمية جديدة من الشباب، ليكونوا نواة للبحث العلمي، وتنفيذاً لخطتها الشاملة التي تستهدف دعم المؤسسات الطبية التابعة للجامعة بالكوادر المؤهلة من خريجيها في مختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهود ، لسد احتياجات الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكلية الطب البشري، الي جانب العمل علي أداء رسالتهم المنشودة، وتقديم خدمات طبية لائقة للمرضى المُترددين علي المستشفيات الجامعية، موكداً علي ان مستشفيات سوهاج الجامعية تشهد طفره من الإنجازات وأعمال التطوير، و تعد نموذجاً في الرعاية الصحية، بما تمتلكه من الخبرة والتفاني، الذي يتمتع به أطباؤنا وطاقمنا الطبي، الى جانب التجهيزات الطبية عالية المستوي.

 







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