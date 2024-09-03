خبيرة أممية الهجوم الإسرائيلى على الضفة تصعيد خطير وانتهاك لحقوق الإنسان

كتبت: هند المغربي

حذرت خبيرة أممية، من أن تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجومها على شمال الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا للعنف الجسيم وانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن العنف الإبادي الإسرائيلي يهدد بالتسرب من غزة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ككل.

وأضافت ألبانيز: هناك أدلة متزايدة على أن أي فلسطيني ليس آمنا تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة مشيرة إلى أن تحريضات الإبادة الجماعية المستمرة من قبل كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين تظل بلا عقاب، وكثيرا ما يتم تنفيذها من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين وغيرهم، مما يكشف عن نية تدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وقالت الخبيرة الأممية إن الدعوات المتزايدة من قبل القادة الإسرائيليين لتحويل المدن في الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين إلى "غزة صغيرة"، تترجم إلى عمليات عسكرية تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق للمناطق الحضرية في الضفة الغربية.