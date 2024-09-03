تنشيط السياحة بالتعاون مع تعليم دمياط تُطلقان مبادرة "شركاء النجاح"

دمياط معتز الشربيني

أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إدارة دمياط التعليمية مبادرة " شركاء النجاح"، حيث تضمنت المبادرة التى استهدفت الطلاب والنشء تنفيذ 3 ورش تعليمية بعنوان " التحنيط فى مصر القديمة ، الحلى فى مصر القديمة، الزراعة فى مصر القديمة " حيث جاءت الأخيرة فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر، كما تضمنت المبادرة إجراء زيارات ميدانية لأحد مصانع الألبان والتعريف بالجهود المبذولة لدعم الصناعات الوطنية.

كما تضمنت الزيارات إجراء زيارة ميدانية إلى متحف العلوم وذلك لتشجيع مجالات البحث العلمى ودعم الإبداع والابتكار ، علاوة على زيارة كوبرى دمياط التاريخى و تعريف الطلاب على تاريخه الطويل .

جاءت المبادرة لتعظيم الاستفادة من الاجازة الصيفية و فى إطار رؤية مصر التنموية 2030 نحو تعزيز وبناء الثقافى المعرفية والتراثية والأثرية وتوعية النشء.