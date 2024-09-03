تعرف على برنامج ماجستير علم البيانات بكلية حاسبات حلوان

كتبت: بتول عصام

كشفت جامعة حلوان، تفاصيل برنامج ماجستير علم البيانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ماجستير أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات، وهو يمنح درجة الماجستير في هندسة البرمجيات، ويتبع علميا قسم نظم المعلومات بالكلية.

وتتمثل أهمية البرنامج في أنه مجال علم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مجال علم البيانات يساعد في عمل تحليل للبيانات وتطبيق ابحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال.

وتتمثل شروط القبول أن يكون حاصلا على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، أو هندسة الحاسبات، أو علوم الحاسب، أو نظم المعلومات، أو ما يعادلها من جامعة أو كلية أو معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات او وزارة التعليم العالي بتقدير جيد على الأقل، أو يكون حاصلا على دبلوم علم البيانات أو تكنولوجيا معلومات الأعمال بمعدل تراكمي 2 على الأقل (أي من 65% الى اقل من 70%).

وتكون مدة الدراسة من سنتين الى خمسة سنوات بحد أقصى، حيث أن متطلبات الدراسة 15 ساعة معتمدة مقررات إجبارية (5 مقرر، 9 ساعات معتمدة مقررات اختيارية (3 مقرر)، 12 ساعة معتمدة لرسالة الماجستير بإجمالي 36 ساعة معتمدة بحد أدنى معدل تراكمي 2 (أي من 65% الى اقل من 70%).