تعرف على برنامج دكتوراة هندسة البرمجيات فى كلية الحاسبات بجامعة حلوان

محمد صبحى

كشفت جامعة حلوان، تفاصيل برنامج دكتوراة هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهو يمنح درجة دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات، ويتبع علميا قسم نظم المعلومات بالكلية.

وتتمثل أهمية البرنامج في أن علم هندسة البرمجيات لا يدمج فقط بين طرق تصميم البرمجيات وتنفيذها، ولكن ايضًا صيانة البرمجيات وتطويرها بشكل مستمر، ويعتبر علم هندسة البرمجيات عامل مهم في تطوير مسارات البحث المختلفة للمبرمج، والتي تساعده في فهم وتعلم المهارات اللازمة للتدرج على السلم المهني.

وتتمثل شروط القبول ان يكون حاصلا على ماجستير الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات، او الذكاء الاصطناعي، او الأمن السيبراني، او علوم البيانات من أحد الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وتكون مدة الدراسة من سنتين الى ست سنوات بحد اقصى، وتتمثل متطلبات الدراسة 6 ساعات معتمدة مقررات اجبارية (2 مقرر)، 18 ساعة معتمدة مقررات اختيارية (3 مقرر تخصصية و3 مقرر مرتبطة)، 24 ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه، بإجمالي 48 ساعة معتمدة بحد أدني معدل تراكمي 2 (أي من 65% إلى أقل من 70%)

ويكون التقديم اولا يكون إلكترونيا عبر هذا الرابط

https://pgs.helwan.edu.eg

ومرفق فيديو لشرح كيفية التقديم علي نظام ابن الهيثم

https://youtu.be/iDnZw8Ytijw

ثم التوجه الي الكلية لتسليم اصول الشهادات والاوراق المطلوبة وإجراء المقابلة الشخصية ودفع المصروفات.

للتواصل:

صفحة الدراسات العليا:

https://www.facebook.com/fci.helwan.edu