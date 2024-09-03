تحصين 58 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بلقاح التهاب الكبد الفيروسى "بى"

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن أنه قد تم الانتهاء من تحصين 644 مواطنا خلال شهر أغسطس الماضى، ليصبح إجمالى المحصنين بلقاح الكبدى الفيروسى بى 58343 من الفئات المستهدفة من إجمالى 68961 بنسبة تغطية 85% ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية".

وأوضحت الدكتورة حسناء أمين، مسئول مكافحة الفيروسات الكبدية، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرًا باستكمال تطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة حيث تم تحصين 446 من العاملين بالمستشفيات، والإدارات، والمنشآت الصحية التابعة لها بالجرعات الثلاثة خلال الشهر الماضي؛ ليصبح إجمالى المحصنين من العاملين 50702 من أصل 56976 بنسبة تغطية 89%.

وأضافت أنه جرى تطعيم 60 من مرضى الغسيل الكلوى بالقطاع الحكومى، والخاص بالأربع جرعات؛ ليصبح إجمالى المحصنين من المرضى 3870 من أصل 4318 بنسبة تغطية 90% علاوة على إعطاء الجرعات المنشطة لعدد 361 مريضًا.

وأشارت إلى تحصين31 مخالطًا لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى بى بثلاث ليصبح إجمالى المحصنين من المخالطين 837 من أصل 1233 بنسبة تغطية 68% منذ بدء البرنامج.

كما تم تحصين 107 من الفئات الأخرى المستهدفة، والتى تشمل: (عمال هيئة النظافة والتجميل – طلبة مدارس التمريض – طلبة المعهد الفنى الصحي- طلبة الامتياز بالكليات الطبية) بثلاث جرعات ليصبح إجمالى المحصنين بالثلاث جرعات 2934 من أصل 6434.