بيطري المنيا يحرر 66 محضرًا ويضبط نصف طن لحوم غير صالحة خلال أغسطس

المنيا- حسن عبد الغفار

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من سلامتها، مع التركيز على أسواق عرض وبيع اللحوم، حفاظًا على صحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية تمكنت من ضبط 613.150 كجم من اللحوم ومصنعات اللحوم والكبدة والدواجن، التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتم ضبط هذه الكميات قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، خلال حملات تفتيشية مكثفة على مستوى المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية. وأشار إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 66 محضرًا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد مدير المديرية أن 6,143 رأس ماشية تم ذبحها في المجازر تحت الإشراف البيطري الكامل، في مختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تُسهم في تحقيق الانضباط وردع المخالفين، بما يحافظ على صحة المواطنين.

