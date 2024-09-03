بطل المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ ينضم لمنتخب المصارعة المشارك ببطولة العالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

سافر أحمد عبد الباري بكري، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، المنضم لبعثة منتخب مصر للمصارعة إلى إسبانيا، للمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً والتي تقام في مدينة فيجو، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

من جانبه، أعرب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته لمشاركة اللاعب أحمد عبد الباري، ابن المشروع القومي بالمحافظة، مشيرًا إلي حصول اللاعب على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية فى مارس 2024 للعام الثاني ضمن صفوف المنتخب الوطني في البطولة، لافتًا إلى تكريمه من محافظ كفر الشيخ فى مايو 2023 عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في تونس، مثمنا جهود القائمين على المشروع القومي بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

يضم الفوج الأول من بعثة مصر في المصارعة الرومانية كل من: أحمد عبد الباري بكرى، أدهم غريب، مصطفى حسين، محمود وليد، محمد عبد النبي، بقيادة الدكتور أحمد السيد المدير الفني، إبراهيم ناصر مدربًا، كما تضم قائمة المصارعة الحرة كل من" عبد الرحمن حمص، عمر أمين، خالد سالم و علي أبو طالب المدير الفني وعن منتخب المصارعة النسائية الثنائي مودة بدوي، وفرح حمادة وعمرو خلف المدير الفني .