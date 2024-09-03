العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم تعزيان مصر فى وفاة نبيل العربى

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تلقت سفارة مصر في لاهاى خطابي تعازي من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم، في وفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضى بكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم.



وأعربت المحكمتان عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد،وقدمتا التعازي لحكومة جمهورية مصر العربية وأسرة سيادته.



وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء أن الدكتور نبيل العربى قد سبق وأن شغل منصب قاض بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، وهى الفترة التى شهدت تناول المحكمة لعدد من القضايا والآراء الاستشارية التي تمثل مرجعيات رئيسية للقانون الدولي.



كما شغل الدكتور العربي حتى وفاته عضوية المحكمة الدائمة للتحكيم.