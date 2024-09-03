العثور على جثة رضيع داخل المقابر فى قرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثر عدد من أهالي قرية البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية على جثة رضيع حديث الولادة؛ داخل المقابر بالقرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية, تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة؛ داخل المقابر بقرية البيروم بمركز فاقوس.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.