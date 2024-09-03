اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث كفر حكيم"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:42 م
السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث كفر حكيم" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالسجن 3 سنوات، لمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".

ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والاتضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.







أحداث كفر حكيم

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة