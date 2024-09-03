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الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:29 ص
الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 الرئيس السيسي خلال جولته بالمعرض
كتب سمير حسنى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية العالمية المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى ، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.







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