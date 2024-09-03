الدعم الغذائي على رأس أهداف حملة إيد واحدة.. اعرف إنجازتها × 30 يوما

كتبت إيمان علي

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال حملة "إيد واحدة" إنجازات خلال شهر واحد منذ تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف تلك الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وتتمثل أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير لهم سبل العيش الكريم، تحسين مستوى المعيشة بتقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وتقديم الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، بجانب رفع الوعي المجتمعي بتنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.



وترتكز حملة "إيد واحدة" على أنها تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، إذ تسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، ويأتي ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الحملة، هو الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، وتمثلت في :



-تم توزيع وجبات ساخنة لعدد 157,557مستفيد.

-توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة.

-تم توزيع لحوم طازجة لعدد 19,201أسرة مستفيدة.