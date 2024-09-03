اليوم السابع
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الحكم على المتهم بقضية "أحداث كفر حكيم" اليوم

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:00 ص
الحكم على المتهم بقضية "أحداث كفر حكيم" اليوم المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تصدر اليوم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها على متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".

ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والاتضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها







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محكمة بدر




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