التقويم الهجرى.. موعد غرة شهر ربيع الأول وإجازة المولد النبوي الشريف

كتب محمود راغب

وفقاً للتقويم الهجري و للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 ستكون يوم غدا الأربعاء 4 سبتمبر وعدته 30 يوما، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 15 سبتمبر .

هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية).

الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20 - 21 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (15 - 27 دقيقة).

ويولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/3م (يوم الرؤية).