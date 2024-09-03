التحفظ على مواد كيميائية وتحرر محضرين جنح لمستشفى خاص بالزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت لجنة تفتيش مفأجاة على مستشفى خاص بالزقازيق، 1.2 طن مواد كيميائية غير معروفة لحين التأكد خواصها، و حررت محضرين جنح لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى، ذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئ على المنشآت الصحية.

قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وأسفر التفتيش على تحرير محضرين جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التى رصدتها الحملة فى المنشأة الطبية التى تم التفتيش عليها بمدينة الزقازيق تتمثل فى (عدم اكتمال بيانات السجل البيئى - عدم اكتمال بيانات سجل التخلص من النفايات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية للملوثات والمخاطر المحتملة - عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العامة وتحرير محضرين جنح ضده بأرقام (10968،10970) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024، فضلًا على التحفظ على (1.2) طن مواد كيميائية غير معروفة.

عدم النظافة بالمستشفي خاص



عدم النظافة بالمستشفي