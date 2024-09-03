التأمين الصحى ببنى سويف يجرى الفحوصات عن الأورام السرطانية

بنى سويف هانى فتحى

أجرى فريق طبى بعيادة التأمين الصحى بمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف الفحوصات الطبية لعدد من العاملين بالوحدة المحلية، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وتبين من التقرير الذى أعده الدكتور محمد يحيى اسماعيل مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، الإشارة إلى توقيع الفحوصات الطبية اللازمة لـ40 من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ناصر، داخل ديوان مقر الوحدة، بإشراف من الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الشئون الطبية.

وأكد مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف، أن الفريق الطبى بعيادة ناصر الشاملة للتأمين الصحى، برئاسة مصطفى ايمن مدير العيادة، أنتقل لمقر الوحدة المحلية، وتم توقيع الكشف وجراء الفحوصات الطبية اللازمة على العاملين وموظفى الوحدة، بحضور "شوقى هاشم" رئيس المركز، الذى خضع للفحوصات الطبية.

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية، توفر الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، مما يساهم فى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادى الذى يسببه تشخيص الأورام فى المراحل المتأخرة.

فى سياق متصل، أعلنت اللجنة الطبية المخصصة لاستخراج شهادات الإعفاء للشباب من ذوى الإعاقة عن بدء الكشف الطبى يوم السبت المقبل الساعة 8.30 صباحا، وإحضار: صورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة ميلاد أصل فيها رقم ثلاثى، صورة شخصية " خلفية بيضاء"، حيث قد تم توفير لجنة طبية عسكرية بمقر قسم تجنيد وتعبئة بنى سويف بديوان المحافظة شرق النيل،وذلك لتوقيع الكشف الطبى واستخراج شهادات الإعفاء للشباب من ذوى الإعاقة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أنه تم الإعلان على الصفحة الرسمية للمحافظة(الإثنين من الأسبوع الماضي)بأهمية التوجه لمقر القسم لتسجيل الإسم وتحديد الموعد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم كافة سبل الراحة لهم وتيسيرا عليهم وعلى أسرهم من تكبد عناء السفر ومشقة الانتقال إلى محافظة المنيا، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية لذوى الإعاقة.

وتم الاتفاق مع مسئولى منطقة تجنيد المنيا على عقد لجنة طبية من منطقة التجنيد لتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين بأوراقهم، بعدها سيتم تسليم المتقدمين شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بمقر إدارة شئون ذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة.

وأشاد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بهذه الخطوة، التى يتم تنفيذها، للتيسير على الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إنهاء إجراءات تحديد موقفهم من التجنيد، والتخفيف على هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع لإنهاء تلك الإجراءات داخل المحافظة،وتجنبيهم مشقة وعناء السفر، موجها الجهات التنفيذية المعنية بتقديم أوجه الدعم الممكنة.