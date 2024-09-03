الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا فى كلية التربية الرياضية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، تهتم بإعداد وتأهيل خرجين لديهم قدرات وسمات ومهارات ثقافية واجتماعية وبدنية وعلى دراية كاملة بالنظريات الأساسية وتطبيقات بما يتناسب ومسئولياتهم ودورهم فى رعاية المواطنين بالمؤسسات التعليمية والثقافية وتمتد رسالة الكلية الى رفع المستوى المهنى والعلمى للعاملين فى ميدان التربية الرياضية من خلال برامج الدراسات العليا والدورات التدريبية المتخصصة.

اليوم السابع، يقدم للقارئ الأوراق المطلوبة للتقدُّيم بالدراسات العليا بكلية التربية الرياضية والأقسام المتاحة :

أولا :- الدبلومات :-

1- دبلومة ( المناهج وتدريس التربية الرياضية ) " رياضة مدرسية "

2- دبلومة ( التدريب الرياضى وعلوم الحركة ) " تدريب رياضى "

3- دبلومة ( علوم الصحة و العلوم النفسية )

4- دبلومة ( الادارة )

ثانيا :- الماجستير:-

1- ماجستير ( المناهج وتدريس التربية الرياضية ) ( من الداخل والخارج )

2- ماجستير ( التدريب الرياضى وعلوم الحركة ) ( من الداخل والخارج )

3- ماجستير ( الادارة والترويح الرياضى للطلاب ( من الداخل ومن الخارج )

ثالثا :- الدكتوراه :-

1- دكتوراه ( المناهج وتدريس التربية الرياضية ) ( من الداخل والخارج )

2- دكتوراه ( التدريب الرياضى وعلوم الحركة ) ( من الداخل والخارج )

3- دكتوراه ( الادارة والترويح الرياضى للطلاب ( من الداخل ومن الخارج )

الأوراق المطلوبة للتقديم :-

1- شهادة الميلاد الكمبيوتر .

2- شهادة البكالوريوس.

3- بيان درجات للماجستير .

4- شهادة الماجستير للدكتوراه

5- صورة البطاقة الشخصية.

6- شهادة الخدمة العسكريّة صورة طبق الاصل

7- عدد 4 صور شخصية.

8- إقرار بعدم التقدم فى اى جامعة أخرى.

9- استمارة التقدم لدرجة الدبلومة / الماجستير / الدكتوراه.

10- طابع خدمات تعليمية فئة 10 جنية. ( من الجامعة ).

11- عدد 6 دمغات فئة ( 1 ) جنية من ( البريد )

12- وصل بدفع الرسوم من الخزينة (2020.90 للدبلومة – 2520.90 جنيها للماجستير – 3520.90 للدكتوراه.

13- إقرار بعدم العمل فى الحكومة أو القطاع العام .

14- * ( ملحوظة فى حالة الموظفين يقدم بيان حالة وظيفية + موافقة جهة العمل ).

15- * ( ملحوظة فى حالة التقدم للدكتوراه إضافة شهادة الماجستير ضمن المتطلبات ).

16- حافظة ورق بلاستيك واكلاسية بلاستيك.