الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر تعقد اجتماعها الدورى بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية

كتب: محمد الأحمدى

عقدت الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، برئاسة القس يشوع بخيت، الأمين العام للمجلس، وبحضور أمناء الكنائس المصرية، وذلك بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، وأعقب ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة الدكتور بهيج رمزي حيث نوقشت ترتيبات مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة 100 من الآباء الكهنة والقسوس ممثلين عن الكنائس الخمس الأعضاء.

وتناولت اللجنة التنفيذية التحضيرات للاحتفال بمرور 12 عامًا على تأسيس المجلس في فبراير 2025، والتي تتزامن مع عودة الأمانة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد دورة كاملة من تولي الأمانة من قبل الكنائس الخمس، وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل لمراجعة لائحة المجلس وتقديم المقترحات للجنة القانونية لاعتمادها من رؤساء الكنائس.

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة التنفيذية برفع توصية إلى لجنة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعقد فعاليات أسبوع الصلاة بالتزامن مع الاحتفالات العالمية في شهر يناير، وذلك لتوحيد الجهود وتعزيز روح الوحدة بين الكنائس.

واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير لجنة المرأة عن نشاطها، بما في ذلك التحضيرات للقاء الحكماء وتكريم العائلات في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى جهود التوعية الصحية للمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها اللجنة وطالبت اللجنة التنفيذية من لجنة المرأة بإيلاء اهتمام خاص للمرأة الريفية.

وقدمت لجنة الإعلام تقريرًا عن خططها للإعلام الرقمي والمطبوع، وسط إشادة الأعضاء بتعزيز التواصل مع شعب الكنائس، ودعم فكرة الصالون الثقافي، وبرنامج "اسأل والكنائس تجيب"، ورحبت اللجنة التنفيذية بكل الأفكار المُعدة لتطوير الموقع الرسمي للمجلس وصفحات منصات التواصل الاجتماعي وإعداد Mobile app خاص لمجلس كنائس مصر مع العمل على مزيد من التواصل والتعاون مع الجهات والمبادرات الإعلامية.

وفي النهاية قدمت اللجنة المالية تقرير مفصل عن السنة المالية 2024، وطالبت جميع رؤساء اللجان بتقديم ميزانيات لخدماتهم لعام 2025. وانتهى الاجتماع بالصلاة، على أن يعقد الاجتماع المقبل خلال الأسبوع الاول من شهر ديسمبر في ضيافة نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة.