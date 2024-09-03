الأردن: تعليق بريطانيا 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل "قرار صائب"

عمان (أ ش أ)

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى تعليق بريطانيا 30 رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل من بين 35 رخصة تصدير بأنه "قرار صائب".

وقال الصفدي - في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، داعيا إلى توسيع نطاق هذا التعليق، وجميع الدول إلى فرض حظر كامل على الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف "وما لم تكن العواقب حقيقية، فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن أن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، موضحا أن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.