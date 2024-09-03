الآلاف من أهالى السنبلاوين يشيعون جثمان كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم

الدقهلية شريف الديب

شيع الآلاف من أهالى مركز السنبلاوين وقرية تمد الحجر بمحافظة الدقهلية جثمان الإعلامى أحمد همام كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم، والنائب السابق لدائرة مركز السنبلاوين وتمى الأمديد.

وخرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية بعد أداء صلاة الجنازة، وقد اكتست القرية بالسواد بعد خبر وفاته، وأشار المشاركون فى الجنازة إلى أنه كان من الشخصيات المحببة فى القرية ولا يتأخر عن تقديم الخدمات لاى شخص وكان يسعى دائما فى الخير للجميع.

ونعى عدد كبير من محبى وعشاق إذاعة القرآن الكريم، الإعلامى أحمد همام، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم، على صفحات التواصل الاجتماعي.

ويعد الإعلامى الراحل أحمد همام من أهم وأشهر الأصوات الإذاعية العربية التى تركت بصمة فى مسامع عشاق إذاعة القرآن الكريم، فقد كان يقدم أغلب الفواصل الصوتية التى تنقل المعلومات الدينية والأحاديث النبوية بصوته.

يذكر بأن العائلة سوف تتلقى العزاء غدا بقرية تمد الحجر.