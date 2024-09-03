إقبال كبير من ممثلي الشركات على جناح القابضة للمطارات بمعرض مصر الدولى للطيران

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في معرض مصر الدولي الاول للطيران والفضاء بمطار العلمين الدول، وذلك من خلال جناح لكل من شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات و شركة تكنولوجيا معلومات الطيران لعرض الإمكانيات التشغيلية والخدمات والتكنولوجيا التي تقدمها تلك الشركات في هذا المحفل الدولي الهام.

وشهدت الأجنحة الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إقبالا كبيرا من ممثلي الشركات الرائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء ورواد المعرض وممثلي وسائل الإعلام.

يشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد على 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ويوفر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولي منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.



