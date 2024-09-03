إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أُصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى الى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بمدينة " موط" بمركز الداخلة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من علي محمود سليمان، 45 سنة، رمضان عبد العال علي، 44 سنة، أحمد حسام أحمد، 10 سنوات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و جرى تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.