إصابة شخصين إثر انهيار جزئى فى منزل بمركز طما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، حدوث انهيار جزئي في حائط منزل مكون من طابقين، والمبنى مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة، ويملكه المدعو محمود ل. ف. ح، البالغ من العمر 44 سنة، ويعمل مدرسًا، ويقيم في نفس الناحية يُشار إلى أن المنزل كان غير مأهول بالسكان وقت الحادث.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بحدوث إنهيار جزئى محدود بمنزل بدائة مركز شرطة طما ووجود مصابين.

عقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود إنهيار جزئى بمنزل، حيث أسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا في موقع الحادث هما رشاد خ. ا. ف، البالغ من العمر 37 سنة ، ويعمل عاملًا، حيث أصيب باشتباه كسر في الأنف والضلوع، تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإصابة عاصم ع. ع. ا، البالغ من العمر 30 سنة ، ويعمل عاملًا، حيث أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح في الفخذ الأيسر، بالإضافة إلى جرح أعلى الحاجب الأيس، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي لتلقي العلاج.

ووفقًا لتصريحات مالك المنزل والمصابين، كانوا يقومون بأعمال إحلال وتجديد للمنزل عندما انهار الحائط عليهم، مما أدى إلى إصابتهم. وأكدوا عدم اتهام أي طرف بالتسبب في الحادث، نافين وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة، تولت النيابة العامة التحقيق.